В среду, 9 декабря, сборная Украины по футзалу сыграла второй товарищеский поединок против Молдовы. Украинцы второй раз подряд "разорвали" соперника.

Украина – Молдова 8:0

Гоіи: Зварич, 6, 12, Корсун, 9, Фаренюк, 11, 15, Савенко, 25, Кузь, 34, 40

В первом матче против Молдовы украинские футзалисты 4 раза отмечались в воротах соперников. И лишь однажды вратарь Украины вынимал мяч из собственных владений, пишет 24 канал.

К теме Сборная Украины по футзалу словно на тренировке разгромила Молдову: видео

Феерия голов

Атаки подопечных Александра Косенко принесли результат на 6-й минуте. На классную передачу с углового откликнулся Зварыч и нанес мощный удар – голкипер вроде контролировал ситуацию, но не сумел уверенно выбить мяч руками. После чего он оказался в воротах Молдовы – 1:0. Этот гол стал точкой отсчета голов украинской сборной в этом поединке.

Уже через три минуты Украина удвоила счет. Шотурма отдал невероятный пас из глубины на Корсунь. Игорь легко в одно касание перевел мяч мимо вратаря – 2:0.

В течение двух минут команда Косенко довела счет до 4:0. Сначала Фаренюк ценой травмы заколотил мяч в ворота Молдовы. А уже через минуту Зварыч после длинной передачи от партнера по команде сыграл на опережение с голкипером и отправил мяч в пустые ворота.

Игроки Молдовы почти не создавали атак у ворот Украины. За 5 минут до конца первого тайма Малышко мощно пробил с дальней дистанции, но голкипер гостей был на месте. Но мяч после его сейва попал в ворота Фаренюка, который оформил дубль – 5:0.

Пелех чуть ли не с центра поля пушечно пробил – штанга спасла Молдову от шестого гола. Во второй 20-минутке гости прибавили активности. Все больше атак становилось у ворот голкиперов Украины.

25-минута голкиперу сборной Украины Савенко запомнится надолго. Вратарь взял в руки мяч после легкого удара от соперника. Он увидел, что ворота Молдовы остались незащищенными и точно перевел в них мяч – 6:0.

Кузь стал адресатом передачи от Педяш и хладнокровно переиграл голкипера – 7:0.

Последний гол во встрече был забит на заключительных секундах. Украинцы словно на тренировке вывели Кузя на ворота Молдовы – 8:0.

Украина – Молдова видеообзор товарищеского матча