В среду, 9 декабря, состоялись последние матчи в групповом этапе Лиги чемпионов. Их результаты – в обзоре Спорт24.

ПСЖ – Башакшехир 5:1

Голы: Неймар, 21, 38, 50, Мбаппе, 42 (пен), 62 – Топал, 57

Этот матч должны были сыграть еще 8 декабря. Но на 14-й минуте его прервали из-за расистского скандала. Поэтому доигрывать его командам пришлось на следующий день. И ПСЖ не оставил шансов сопернику, разгромив его.

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Неймар в этом матче оформил хет-трик. Этот его третий хет-трик в Лиге чемпионов. Больше – только у Месси и Роналду. Кроме того, бразилец вошел в топ-15 игроков, которые забивали 40 голов в Лиге чемпионов.

Аякс – Аталанта 0:1

Гол: Муриель, 85

Удаление: Гравенберх, 79 (Аякс)

В этом матче определялась команда, которая с Ливерпулем выйдет в 1/8 финала Лиги чемпионов. Аталанту устраивала и ничья. И все к тому шло, если бы на 79-й минуте Гравенберх не получил вторую желтую карточку и не оставил Аякс в меньшинстве. Этим и воспользовались гости, когда Муриель забил гол на 85-й минуте.

Украинец Руслан Малиновский весь матч провел в запасе.

Видеообзор матча Аякс – Аталанта

Мидтьюлланн – Ливерпуль 1:1

Голы: Шольц, 62 – Салах, 1

Салах в этом матче забил гол уже на 55-й секунде встречи. И побил сразу два рекорда Ливерпуля в Лиге чемпионов. Это самый быстрый гол команды в турнире. И Салах стал лучшим бомбардиром Ливерпуля в ЛЧ с 22 голами.

Видеообзор матча Мидтьюлланн – Ливерпуль

22:00. Бавария – Локомотив (Москва)

22:00. Зальцбург – Атлетико

22:00. Интер – Шахтер

22:00. Манчестер Сити – Марсель

22:00. Олимпиакос – Порту

22:00. Реал – Боруссия