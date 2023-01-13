До кінця сезону-2022/2023 Маліновський виступатиме на правах оренди у Марселі. Після чого французький клуб має опцію обов'язкового викупу контракту футболіста.

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Маліновський:Я міг приїхати сюди у серпні, тому я стежив за командою

Руслан зізнався, що без вагань погодився на пропозицію "провансальців". Маліновський розповів, що мав інтерес зі сторони Англії, але не було конкретики. Також українець додав, що міг ще у серпні опинитись у Марселі.

Я одразу сказав "так". Ні секунди не вагався. Пропозиція від Марселя була найбільш конкретною, і в мене не було сумнівів. Цікавилися із Англії, але це не було конкретним. Я міг приїхати сюди у серпні, тому я стежив за командою. І мені дуже подобається те, що вони роблять,

– сказав Маліновський.

Руслан розповів про ігрові позиції у збірній Україні та Аталанті.

"У збірній України я грав у півзахисті. В Італії я мав більш атакувальну позицію. Я теж грав під номером 10, із двома півзахисниками за підтримки форварда. Я можу грати у будь-якому амплуа, це залежить від того, чого хоче тренер. Мене все влаштовує. Атакувальна позиція мені подобається найбільше, я люблю атакувати із глибини", – розповів український футболіст.

"Перехід сюди – великий крок вперед у моїй кар'єрі"

Новоспечений новачок "провансальців" зізнався, що добре знайомий із головним тренером Марселя Ігорем Тудором, який раніше керував італійською Вероною.

Мені подобається динамічний футбол. Перехід сюди – великий крок вперед у моїй кар'єрі. Це команда, яка хоче вигравати трофеї. Мені 29 років, але я ще можу прогресувати, я ще не досяг піку своєї кар'єри,

– відповів Руслан.

Дебют Маліновського, який відзначився жовтою карткою, був переможним у Марселі. "Провансальці" здобули виїзну перемогу з рахунком 0:2. Голи у складі тріумфаторів забивали Мангулу та Верету.

Підопічні Тудора оформити п'яту перемогу поспіль у Лізі 1. Новий клуб Маліновського із 39 очками йде на третьому місці.