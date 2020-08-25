Нападник "Динамо" Назарій Русин може повернутись у луганську "Зорю". Головний наставник киян Мірча Луческу не надто розраховує на гравця.

Про можливе повернення у Запоріжжя повідомляє Telegram-канал "Динамо Київ Inside".

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Майбутня оренда

Також цю інформацію підтвердив ведучий програми "ТаТоТаке" Михайло Співаковський. За його словами, у Русина є два варіанти продовження кар'єри, але жоден не пов'язаний із київським клубом.

Поки ближча "Зоря" є ближчою до повернення Русина у команду, але шанси також має і "Дніпро-1".

Додамо, що Русин вже повернувся у розташування киян після позитивного тесту на коронавірус.

21-річний Русин першу половину сезону 2019/20 провів у "Зорі". За цей час провів 17 матчів, забив 7 голів і віддав 4 асисти.

провів 17 матчів, забив 7 голів і віддав 4 асисти. Після чого був повернутий до Києва і мав попит у Олексія Михайличенка, але особливих результатів не показав. Був повернутий, щоб замінити дискваліфікованого Артема Бєсєдіна. Всього за "Динамо" провів 32 матчі в УПЛ в яких забив 7 голів.

​"Динамо" вже віддало в оренду перспективного форварда Євгена Ісаєнка у "Колос". Футболіст виступатиме на правах оренди щонайменше 1 рік.