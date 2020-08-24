"Колос" усиливается игроком "Динамо", который в прошлом матче забил 5 голов
"Колос" из Ковалевки арендует у киевского "Динамо" одного из главных форвардов молодежного состава киевлян Евгения Исаенко. Арендное соглашение будет рассчитано на 1 год.
О трансфере футболиста будет официально объявлено уже в ближайшее время. По информации "Динамомания", Исаенко будет играть в "Колосе" в течение одного сезона.
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Карьерный рост
Теперь игрок сможет снова сыграть в Премьер-лиге, но это уже не будет дебютом для Исаенко в элитном дивизионе Украины.
20-летний форвард уже успел дебютировать за главную команду "Динамо" в сезоне 2018/19. Исаенко впервые вышел на поле в УПЛ в матче против "Мариуполя", именно тогда и состоялся дебют футболиста в УПЛ.
Ранее киевский клуб предлагал "Ворскле" обратить внимание на молодого нападающего, но руководство клуба с Запорожья не заинтересовалось услугами форварда.
Об аренде молодого форварда сообщил и "Бомбардир" в своем Telegram-канале.
Отметим, что новый сезон Исаенко начал очень уверенно. В стартовом же матче против "Олимпика" нападающий оформил в ворота соперника 5 голов, так называемый пента-трик в матче молодежных команд.
Кто такой Евгений Исаенко?
Воспитанник винницкого футбола, но в 2014 году перебрался в академию киевлян. С 2017 года играл в юношеском чемпионате Украины, став лучшим бомбардиром юношеского первенства 2017/18 с 17 голами, чем помог своей команде праздновать успех в турнире.