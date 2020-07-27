Первым новичком "Динамо" при Луческу может стать бразилец, – СМИ
Киевскому "Динамо" приписывают интерес к бразильскому центральному защитнику "Галатасарая" – Маркао.
В трансфере бразильца уверено турецкое издание Transfer Haberleri. О переходе оно сообщило в своем Twitter.
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Что известно о Маркао
24-летний бразильский центрбек подписал контракт с "Галатасараем" в январе 2019 года, перейдя за 4 миллиона евро.
Выступал в бразильских клубах "Аваи", "Атлетико Паранаенсе", "Гуаратингета", "Ферровиарио" и "Атлетико Гойяненсе".
В сезоне 2017/18 играл в Португалии за "Риу Аве", а потом за "Шавеш". В "Галатасарае" за полтора года провел 58 матчей во всех турнирах, без забитых голов.
Увольнение Михайличенко и назначение Луческу: коротко
- 20 июля 2020 года руководители "Динамо" уволили Алексея Михайличенко с поста главного тренера "Динамо". Вместе с ним уволили и весь тренерский штаб.
- "Динамо" под руководством Михайличенко выиграло Кубок Украины и заняло второе место в чемпионате. Хотя в последнем туре уступило "Колосу" и могло опуститься на третье место, что оставило бы команду без права сыграть в квалификации Лиги чемпионов.
- 23 июля главным тренером "Динамо" был назначен Мирча Луческу.
- Румынский тренер в течение 12 лет возглавлял главного конкурента "Динамо" в Украине – донецкий "Шахтер". Это назначение вызвало шквал критики.