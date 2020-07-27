Киевскому "Динамо" приписывают интерес к бразильскому центральному защитнику "Галатасарая" – Маркао.

В трансфере бразильца уверено турецкое издание Transfer Haberleri. О переходе оно сообщило в своем Twitter.

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Что известно о Маркао

24-летний бразильский центрбек подписал контракт с "Галатасараем" в январе 2019 года, перейдя за 4 миллиона евро.

Выступал в бразильских клубах "Аваи", "Атлетико Паранаенсе", "Гуаратингета", "Ферровиарио" и "Атлетико Гойяненсе".

В сезоне 2017/18 играл в Португалии за "Риу Аве", а потом за "Шавеш". В "Галатасарае" за полтора года провел 58 матчей во всех турнирах, без забитых голов.

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