Уже сегодня, 25 августа, киевское "Динамо" сыграет матч против "Шахтера" в Суперкубке Украины. Еще до поединка в расположение киевлян вернулись Русин и Вантух, которые болели коронавирусом.

О возвращении футболистов сообщает "Динамомания".

К теме: Нападающий "Динамо" Русин сдал повторный тест на COVID-19: результат

Возвращение динамовцев

По информации портала, игроки уже полностью выздоровели и готовы к тренировкам. Они сдали повторные тесты на коронавирус, которые показали отрицательные результаты.

Русин пропустил стартовый матч чемпионата Украины "Динамо" против "Олимпика" (4:1) именно из-за коронавируса. В команду также вернулся Цыганков и уже успел сыграть в стартовом матче киевлян в новом сезоне. Цыганков летал в Мюнхен, чтобы пройти медицинское обследование, которое не выявило проблем со здоровьем у футболиста.

25 августа "Динамо "ожидает матч за Суперкубок Украины против"Шахтера". Игра впервые пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский".

Что известно о Русине и Вантухе

21-летний Русин первую половину сезона 2019/2020 провел в "Заре", после чего был возвращен в Киев и пользовался спросом у Алексея Михайличенко, но особых результатов не показал. Всего за "Динамо" провел 32 матча в УПЛ в которых забил 7 голов.

22-летний Вантух за "Динамо" в чемпионате Украины еще не дебютировал. Сдавался в аренду донецкому "Олимпику" и "Александрии".