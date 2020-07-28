"Дал заднюю": журналист раскрыл все детали скандальной "отставки" Луческу
Футбольный журналист Игорь Бурбас прокомментировал свежую информацию о Мирче Луческу, который хотел подать в отставку с тренерского мостика "Динамо".
Игорь Бурбас эксклюзивно для приложения #залишайсязФутболом прокомментировал резонансное заявление Мирчи Луческу. Журналист рассказал о реакции президента "Динамо" на новостную бомбу дня.
К слову: В "Динамо" прокомментировали отставку Луческу
Я немного больше других осведомлен в закулисных моментах данной истории. Поэтому меня удивляет отношение Мирчи Луческу и его поведение в этой истории, поскольку сегодня одним финтом он мог накрыть медным тазом доверие босса "Динамо". В сотрудничество с Мирчей Луческу Игорь Суркис вложил куда больше, чем понятие сотрудничества президента и тренера. Это не просто договориться об условиях, ударить по рукам и подписать контракт.
"Суркис отправил личный самолет за Мирчей и привез его на переговоры в Киев. Луческу почти сутки провел в семье Игоря Михайловича. Президент "Динамо" познакомил его со всеми членами его семьи: с отцом – Михаилом Давидовичем, с дочкой и всеми остальными. Он этим поведением показал свое отношение и доверие к Мирче Луческу", – сказал журналист.
Бурбас заявил, что информация об отставке Луческу попала в румынскую прессу не случайно.
"Казалось, что все страсти улеглись, и вот мы видим, что через два дня эта ситуация вылезла в прессу. Мы все понимаем, что, если она появилась на румынских сайтах, значит попала со стороны Мирчи Луческу. Почти в 75-летнем возрасте несолидно выкладывать приватные беседы с боссом "Динамо" в интернет. Я не совсем понимаю, что этим хотел сказать Луческу", – продолжил он.
Кстати, по моей информации, у Луческу еще не все документы улажены и подписаны. Только завтра де-юре контракт Мирчи Луческу вступит в силу.
Луческу в "Динамо": главное
- Луческу 23 июля возглавил "Динамо". Он стал 36-м тренером в истории киевского клуба. "Мистер" подписал с киевлянами контракт на 2 года с опцией продления на год.
- Зарплата Луческу в "Динамо" должна составить около 1,2 миллиона евро в год.
- Помощниками Луческу в "Динамо" могут стать Александр Спиридон, Олег Гусев, Огнен Вукоевич и Михаил Михайлов. После подписания контракта Луческу покинул Украину.