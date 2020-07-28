Футбольный журналист Игорь Бурбас прокомментировал свежую информацию о Мирче Луческу, который хотел подать в отставку с тренерского мостика "Динамо".

Игорь Бурбас эксклюзивно для приложения #залишайсязФутболом прокомментировал резонансное заявление Мирчи Луческу. Журналист рассказал о реакции президента "Динамо" на новостную бомбу дня.

К слову: В "Динамо" прокомментировали отставку Луческу

Я немного больше других осведомлен в закулисных моментах данной истории. Поэтому меня удивляет отношение Мирчи Луческу и его поведение в этой истории, поскольку сегодня одним финтом он мог накрыть медным тазом доверие босса "Динамо". В сотрудничество с Мирчей Луческу Игорь Суркис вложил куда больше, чем понятие сотрудничества президента и тренера. Это не просто договориться об условиях, ударить по рукам и подписать контракт.

"Суркис отправил личный самолет за Мирчей и привез его на переговоры в Киев. Луческу почти сутки провел в семье Игоря Михайловича. Президент "Динамо" познакомил его со всеми членами его семьи: с отцом – Михаилом Давидовичем, с дочкой и всеми остальными. Он этим поведением показал свое отношение и доверие к Мирче Луческу", – сказал журналист.

Бурбас заявил, что информация об отставке Луческу попала в румынскую прессу не случайно.

"Казалось, что все страсти улеглись, и вот мы видим, что через два дня эта ситуация вылезла в прессу. Мы все понимаем, что, если она появилась на румынских сайтах, значит попала со стороны Мирчи Луческу. Почти в 75-летнем возрасте несолидно выкладывать приватные беседы с боссом "Динамо" в интернет. Я не совсем понимаю, что этим хотел сказать Луческу", – продолжил он.

Кстати, по моей информации, у Луческу еще не все документы улажены и подписаны. Только завтра де-юре контракт Мирчи Луческу вступит в силу.

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