Румынские СМИ раскрыли детали проблем Луческу со здоровьем
Источник:Prosport.ro
Главный тренер Динамо Мирча Луческу 4 сентября утром вылетел из Румынии в Украину. В последнее время 76-летний тренер имел проблемы со здоровьем.
Из-за пилонидальной кисты (заболевания, характеризующегося наличием свищевого хода, который открывается в межъягодичной складке одним или несколькими точечными отверстиями, в толще которых находятся волосяные стержни) Луческу требовалось оперативное вмешательство, однако сейчас наставник чувствует себя хорошо.
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Я чувствую себя хорошо и возвращаюсь к работе. Надо меньше сидеть дома! Команда приступила к тренировкам, но сейчас у нас мало игроков, всего около восьми человек, а остальные разъехались по сборным. Мне это не помогает, потому что были травмы, а наш лучший футболист вынужден пропустить три недели,
– сказал Луческу.
Что случилось с Луческу
- Наставник Динамо Мирча Луческу перенес простуду. Румынский специалист не был на тренерской скамье во время всех матчей киевлян в новом сезоне.
- Луческу наблюдал за игрой Динамо из VIP-ложи НСК "Олимпийского" и стадиона "Динамо". Кроме того, специалист пропускал выездные поединки "бело-синих".
- У Луческу была обнаружена небольшая киста в корне волос, которая стала причиной поднятия температуры. Луческу успешно провели операцию.