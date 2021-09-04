Из-за пилонидальной кисты (заболевания, характеризующегося наличием свищевого хода, который открывается в межъягодичной складке одним или несколькими точечными отверстиями, в толще которых находятся волосяные стержни) Луческу требовалось оперативное вмешательство, однако сейчас наставник чувствует себя хорошо.

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Я чувствую себя хорошо и возвращаюсь к работе. Надо меньше сидеть дома! Команда приступила к тренировкам, но сейчас у нас мало игроков, всего около восьми человек, а остальные разъехались по сборным. Мне это не помогает, потому что были травмы, а наш лучший футболист вынужден пропустить три недели,

– сказал Луческу.

Что случилось с Луческу