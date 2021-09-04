Через пілонідальну кісту (захворювання, що характеризується наявністю норицевого ходу, який відкривається в міжсідницевій складці одним або декількома точковими отворами, в товщі яких знаходяться волосяні стрижні) Луческу було потрібне оперативне втручання, проте зараз наставник відчуває себе добре.
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Я відчуваю себе добре і повертаюся до роботи. Треба менше сидіти вдома! Команда приступила до тренувань, але зараз у нас мало гравців, всього близько восьми чоловік, а решта роз'їхалися по збірних. Мені це не допомагає, тому що були травми, а наш найкращий футболіст змушений пропустити три тижні,
– сказав Луческу.
Що сталося з Луческу
- Наставник Динамо Мірча Луческу переніс застуду. Румунський фахівець не був на тренерській лаві під час жодного матчу киян у новому сезоні.
- Луческу спостерігав за грою Динамо з VIP-ложі НСК "Олімпійського" та стадіону "Динамо". Окрім того, фахівець пропускав виїзні поєдинки "біло-синіх".
- У Луческу була виявлена невеличка кіста в корені волосся, яка стала причиною підняття температури. Луческу успішно провели операцію.