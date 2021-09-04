Через пілонідальну кісту (захворювання, що характеризується наявністю норицевого ходу, який відкривається в міжсідницевій складці одним або декількома точковими отворами, в товщі яких знаходяться волосяні стрижні) Луческу було потрібне оперативне втручання, проте зараз наставник відчуває себе добре.

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Я відчуваю себе добре і повертаюся до роботи. Треба менше сидіти вдома! Команда приступила до тренувань, але зараз у нас мало гравців, всього близько восьми чоловік, а решта роз'їхалися по збірних. Мені це не допомагає, тому що були травми, а наш найкращий футболіст змушений пропустити три тижні,

– сказав Луческу.

Що сталося з Луческу