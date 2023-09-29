Однако многие страны не поняли такого шага от УЕФА. Первыми о непринятие решения заявили англичане, подчеркнув, что ни одна из их сборных не будет играть против агрессора.

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Все больше стран не согласны с решением УЕФА

После этого подобную позицию озвучили еще ряд стран, включая Польшу, Латвию, Ирландию, Швецию, Норвегию, Финляндию и Данию. Очередной страной, продемонстрировавшей солидарность с Украиной, стала Румыния. Футбольная федерация этой страны (ФФР) прокомментировала решение УЕФА и озвучила свою позицию:

1. ФФР понимает аргументы, выдвинутые исполнительным комитетом УЕФА, и соглашается, что ни при каких обстоятельствах дети не должны страдать из-за опрометчивых действий власти государства;



2. В то же время ФФР считает, что футбол и спорт вообще нельзя отделить от правовых, институциональных и экономических ценностей, которые превратили Европу в простор мира, свободы и экономического процветания;



3. При этом ФФР считает, что должна быть солидарна с духом санкций, утвержденных европейскими и национальными институтами, и не будет играть ни одного официального или товарищеского матча со сборными Российской Федерации.



4. ФФР ожидает завершения процедур для выполнения этого решения исполнительного комитета УЕФА, считая, что регламент соревнований будет уважать позицию каждой национальной федерации.

Отметим, что до принятия столь позорного решения Александер Чеферин заявлял, что до конца войны в Украине российские команды не будут возвращены к международным официальным матчам. Как видим, именно такая позиция имеет поддержку европейских стран, а не попытка заигрывания с Россией.

Пора делать выводы, господин Чеферин…

Интересно. Во время голосования за решение вернуть россиян не было единодушия, его пытались обжаловать с самого начала британские чиновники Дэвид Гилл и Лора Макалистер, а также легенда польского футбола Збигнев Бонек