Нападающий Руха Николай Кухаревич остается во Львове. Клуб трижды отказал бельгийскому Левену в предложении относительно трансфера игрока.

Николай Кухаревич уже вроде одной ногой был в бельгийском Андерлехте и уже даже прошел медицинское обследование. Но что-то пошло не так. Форвард будет играть за "желто-черных" во втором круге УПЛ. Львовяне трижды отказывали Левену, который является фарм-клубом английского Лестера. Об этом сообщил в программе "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский.

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Категорическая позиция Руха

Бельгийцы трижды выходили на представителей Руха. Но все попытки были напрасными, руководство клуба не устроили предложения Левена. Хотя клуб из Бельгии обещал Кухаревичу место в первой команде и гарантированное игровое время.

Также к переговорам относительно Николая подключилась и City Football Group, которую возглавляет МанСити. Кто входит в эту группу? Сюда также входят Нью-Йорк Сити, Ломмель, Труа и Жирона. Киевское Динамо также было не прочь видеть перспективного форварда в своем составе. Но Рух захотел за игрока сумму с шестью нулями в иностранной валюте.

Кто такой Николай Кухаревич? 19-летний нападающий, зимой 2020 года перебрался в Рух. В конце лета дебютировал в футболке клуба в матче против Ворсклы. До этого выступал в Волыни, где и начал карьеру в 2018 году. В этом сезоне сыграл за львовян в 12 матчах забил 1 гол.

20 января Кухаревич полетел с львовским клубом на тренировочный сбор в Турцию.

Внимание. 19-летний Кухаревич в этом сезоне провел за Рух 12 матчей В его активе один гол. Специализированный портал Transfermarkt оценивает украинца в 55 тысяч долларов.