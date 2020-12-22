Динамо интересовалось Кухаревичем: Рух запросил за игрока кругленькую сумму
Нападающий Руха Николай Кухаревич ранее попадал в сферу интересов Динамо. Львовский клуб якобы запросил за футболиста сумму с шестью нулями.
После первой части сезона на Николая Кухаревича охотятся сразу несколько клубов. Игрок уже прошел медосмотр в бельгийском Андерлехте, за который выступает Богдан Михайличенко. Но стало известно, что киевское Динамо было не прочь видеть в своем составе форварда, сообщает "ТаТоТаке".
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Заинтересованность украинского гранда
Ранее киевляне интересовались футболистом. Но клуб из Львова захотел за игрока сумму с шестью нулями в иностранной валюте. Точная сумма неизвестна.
Рух и Андерлехт вроде бы уже провели успешные переговоры. Бельгийский клуб оформляет трансфер с перспективной на будущее. Сейчас талантливый нападающий находится на отдыхе. Пока неизвестно, переедет ли 19-летний нападающий в Бельгию уже этой зимой, или доиграет во львовском клубе до лета 2021-го года.
- Зимой 2020-го года Кухаревич перебрался в Рух Уже в конце лета дебютировал в футболке львовской команды против полтавской Ворсклы.
- До этого выступал в Волыни, где и начал карьеру в 2018 году. В этом сезоне сыграл за львовян в 12 матчах забил 1 гол.
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