Нападающий Руха Николай Кухаревич ранее попадал в сферу интересов Динамо. Львовский клуб якобы запросил за футболиста сумму с шестью нулями.

После первой части сезона на Николая Кухаревича охотятся сразу несколько клубов. Игрок уже прошел медосмотр в бельгийском Андерлехте, за который выступает Богдан Михайличенко. Но стало известно, что киевское Динамо было не прочь видеть в своем составе форварда, сообщает "ТаТоТаке".

К теме 19-летний забивной форвард Руха станет одноклубником Михайличенко в Бельгии

Заинтересованность украинского гранда

Ранее киевляне интересовались футболистом. Но клуб из Львова захотел за игрока сумму с шестью нулями в иностранной валюте. Точная сумма неизвестна.

Рух и Андерлехт вроде бы уже провели успешные переговоры. Бельгийский клуб оформляет трансфер с перспективной на будущее. Сейчас талантливый нападающий находится на отдыхе. Пока неизвестно, переедет ли 19-летний нападающий в Бельгию уже этой зимой, или доиграет во львовском клубе до лета 2021-го года.