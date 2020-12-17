Футболист Руха Кухаревич прошел медосмотр в Андерлехте: видео
Футболист львовского Руха Николай Кухаревич близок, чтобы стать игроком Андерлехта. Перспективный украинский футболист прошел медосмотр в бельгийском клубе.
Николай Кухаревич прошел медосмотр в Андерлехте. Об этом сообщает FootballHub.
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На странице FootballHub в соцсетях появилось видео, как Кухаревич проходил медосмотр.
Президент Руха Григорий Козловский сообщил, что Кухаревич уже прошел медосмотр и отправился на отдых. Козловский заявил, что детали о трансфере Кухаревича в Андерлехт появятся 3-4 января 2021 года.
Пока не известно, станет ли Кухаревич игроком Андерлехта уже зимой, или перейдет во время летнего межсезонья.
Андерлехт после 17 матчей в чемпионате Бельгии занимает пятое место. За бельгийцев выступает игрок сборной Украины Богдан Михайличенко.
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