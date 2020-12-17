Футболист львовского Руха Николай Кухаревич близок, чтобы стать игроком Андерлехта. Перспективный украинский футболист прошел медосмотр в бельгийском клубе.

Николай Кухаревич прошел медосмотр в Андерлехте. Об этом сообщает FootballHub.

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На странице FootballHub в соцсетях появилось видео, как Кухаревич проходил медосмотр.

Ексклюзивне відео

Нападник Руха Микола Кухаревич проходить медогляд у Андерлехті#Anderlecht pic.twitter.com/Mq4cQxSICM — FootballHub (@FootballHub_Ua) December 17, 2020

Президент Руха Григорий Козловский сообщил, что Кухаревич уже прошел медосмотр и отправился на отдых. Козловский заявил, что детали о трансфере Кухаревича в Андерлехт появятся 3-4 января 2021 года.

Пока не известно, станет ли Кухаревич игроком Андерлехта уже зимой, или перейдет во время летнего межсезонья.

Ко вниманию. 19-летний Кухаревич в этом сезоне провел за Рух 12 матчей В его активе один гол. Специализированный портал Transfermarkt оценивает украинца в 55 тысяч долларов.

Андерлехт после 17 матчей в чемпионате Бельгии занимает пятое место. За бельгийцев выступает игрок сборной Украины Богдан Михайличенко.