Нападающий львовского Руха Николай Кухаревич уже вскоре изменит украинскую прописку на бельгийскую. Андерлехт уже вроде бы успешно завершил переговоры с боссами дебютантов УПЛ.

О трансфере футболиста в Бельгию ранее говорил и сам владелец клуба Григорий Козловский. Он заявлял, что на его столе лежат три предложения по этому чемпионату. Теперь эту информацию подтвердил и журналист Игорь Цыганык в авторской программе "Цыганык LIVE".

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Трансфер в Бельгию

Представитель СМИ, который достаточно тепло общается с боссом львовского клуба Григорием Козловским. Цыганык посетил заключительный поединок 2020-го года в УПЛ Движение – Днепр-1. Также на стадионе можно было увидеть спортивного директора Андерлехта и скаута бельгийцев.

По словам журналиста, сразу после матча начались переговоры с президентом Руха, которые завершились успешно. Уже в ближайшее время Николай Кухаревич переберется в расположение бельгийского клуба. Сперва игрок должен пройти медицинское обследование.

Кто такой Николай Кухаревич? 19-летний форвард, который зимой 2020-го года перебрался в движение. В конце лета дебютировал в футболке клуба в матче против Ворсклы. До этого выступал в Волыни, где и начал карьеру в 2018 году. В этом сезоне сыграл за львовян в 12 матчах забил 1 гол.

Отметим, что в Андерлехте выступает другой украинец Богдан Михайличенко. Также клубу принадлежит контракт Евгения Макаренко, который выступает на правах аренды в Кортрейке.

Добавим, что нападающий Артем Милевский, который сейчас находится в статусе свободного агента, тоже был на поединке. Сам форвард не исключил желания одеть "желто-черную" футболку команды. Бывший игрок сборной Украины находится в хороших отношениях с президентом Руха, поэтому вероятно, что футболист может завершить свою карьеру именно во львовском клубе.