Спортивный директор львовского "Руха" Владимир Лапицкий заявил, что клуб не собирается менять главного тренера Ивана Федько, который только недавно возглавил команду. Откуда пошли такие слухи он также не знает.

Об этом рассказал Лапицкий журналисту Трибуны. Лапицкий также узнал такую ​​информацию от представителей СМИ.

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Вернидуба во Львове не будет

Спортивный директор опроверг информацию о том, что Вернидуб возглавит тренерский мостик команды. По его словам, команда тренируется по графику под руководством Ивана Федько и планирует провести спарринг.

О Вернидубе я ничего не слышал и не знаю,

– заявил Лапицкий.

Никакой мисли о смене наставника львовян речи не шло. Сейчас команда заполняет паузу в чемпионате, которая возникла из-за матчей национальных команд. В расположении клуба несколько потенциальных новичков, судьба которых будет решаться после товарищеского спарринга "Руха", который планируется провести в ближайшие дни.

Добавим, что Вернидуб неожиданно покинул солигорский "Шахтер". Сделал это украинский тренер на следующий день после того, как его команда вышла в 1/8 финала Кубка Беларуси. А в чемпионате команда идет на первом месте. Официально – по семейным обстоятельствам.

Карьера Вернидуба