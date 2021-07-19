Рух будет играть на "Динамо"

Рух обратился к руководству киевского Динамо с просьбой проводить свои домашние матчи на стадионе имени Валерия Лобановского. Киевляне ответили согласием.

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Сообщается, что президент Руха и Динамо – Григорий Козловский и Игорь Суркис в соответствии лично договорились об аренде стадиона.

ФК Динамо первым (надеемся, пока первым) из числа украинских клубов выразил четкую и однозначную позицию насчет преследований со стороны УАФ нашего клуба. Для нас это сигнал, что в украинском футболе, несмотря на соперничество на поле, есть клубы с позицией и не боятся ее публично выражать,

– говорится в сообщении.

Пресс-служба Руха также сообщила, что 16 июля получила сообщение от Украинской ассоциации футбола (УАФ) о запрете играть в Тернополе на городском стадионе имени Романа Шухевича.

До этого львовский клуб заявлял, что будет проводить домашние матчи в Тернополе.

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