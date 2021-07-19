Рух будет играть на "Динамо"
Рух обратился к руководству киевского Динамо с просьбой проводить свои домашние матчи на стадионе имени Валерия Лобановского. Киевляне ответили согласием.
Кстати Это вопрос репутации и доходов, – Садовый о запрете проводить матчи УПЛ на стадионе "Украина"
Сообщается, что президент Руха и Динамо – Григорий Козловский и Игорь Суркис в соответствии лично договорились об аренде стадиона.
ФК Динамо первым (надеемся, пока первым) из числа украинских клубов выразил четкую и однозначную позицию насчет преследований со стороны УАФ нашего клуба. Для нас это сигнал, что в украинском футболе, несмотря на соперничество на поле, есть клубы с позицией и не боятся ее публично выражать,
– говорится в сообщении.
Пресс-служба Руха также сообщила, что 16 июля получила сообщение от Украинской ассоциации футбола (УАФ) о запрете играть в Тернополе на городском стадионе имени Романа Шухевича.
До этого львовский клуб заявлял, что будет проводить домашние матчи в Тернополе.
Почему Рух "переехал" в Киев
- УАФ лишила стадион "Украина" во Львове третьей категории. Поэтому ни Рух, ни ПФК Львов не могут проводить на арене домашние матчи чемпионата Украины.
- Рух считает действия УАФ давлением на футбольный клуб из-за нежелания выступать на "Арене Львов".
- Рух получил лицензию для выступлений УПЛ, заявив стадион "Украина". До этого в УАФ не было претензий.
- После этого Рух заявил, что клуб может исчезнуть. Там пригрозили сняться с УПЛ.