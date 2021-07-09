Служба стадионов и безопасности проведения соревнований УАФ обновила перечень стадионов, на которых можно проводить матчи УПЛ. Для этого спортивная арена должна соответствовать структурным критериям третьей или четвертой категории. В прошлом сезоне третью категорию имел стадион "Украина". "Арена Львов" же имеет четвертую категорию.

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9 июля, после обновления, стадион "Украина" потерял третью категорию. А с ней и возможность проведения матчей УПЛ.

Где Рух и Львов будут проводить матчи УПЛ

На стадионе "Украина" в новом сезоне свои матчи планировали проводить сразу три команды. Это Рух и Львов, которые выступают в УПЛ, и Карпаты, которые являются участниками Второй лиги.

Рух и Львов не имеют собственных стадионов. И в прошлом сезоне часть матчей проводили на "Арене Львов". Но на новый сезон оба клуба не смогли договориться о проведении матчей на этом стадионе. Поэтому и решили перебраться на стадион "Украина".

Где команды теперь будут проводить матчи, пока неизвестно. Если им не удастся договориться об аренде с "Ареной Львов", то оба клуба будут вынуждены выступать в других городах.