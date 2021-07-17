Рух хотел заявить стадион имени Романа Шухевича в Тернополе в качестве своего резервного на сезон 2021/2022. Однако Украинская ассоциация футбола (УАФ) не позволяет Руху проводить матчи в Тернополе.

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Причина запрета

УАФ аргументирует свое решение тем, что клуб должен играть свои домашние матчи в пределах своего города или области. Исключение для Вереса, который играет в Луцке, связано с тем, что клуб из Ровно сейчас строит свой собственный стадион.

УАФ требует от Руха определиться с местом проведения домашних матчей до понедельника, 19 июля.

К слову! 9 июля УАФ лишила стадион "Украина" третьей категории, которая дает право принимать матчи уровня УПЛ. Поэтому ни Рух, ни Львов не смогут там проводить свои матчи чемпионата. Рух такое решение назвал давлением на футбольный клуб из-за нежелания выступать на "Арене Львов". Ведь команда получила лицензию для выступлений УПЛ, где указала стадион "Украина" основным. И тогда у УАФ не было претензий к самому стадиону.



После этого Рух даже пригрозил сняться с УПЛ, если ситуация со стадионом не разрешится.