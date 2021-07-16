На официальном сайте клуба опубликовано письмо к Украинской ассоциации футбола и Украинской премьер-лиге. В нем указано, что Рух продолжает считать стадион "Украина" основным для команды для проведения матчей УПЛ. Однако теперь резервной ареной указан Тернопольский городской стадион имени Романа Шухевича.

Важно! 9 июля УАФ лишила стадион "Украина" третьей категории, которая дает право принимать матчи уровня УПЛ. Поэтому ни Рух, ни Львов не смогут там проводить свои матчи чемпионата. Рух такое решение назвал давлением на футбольный клуб из-за нежелания выступать на "Арене Львов". Ведь команда получила лицензию для выступлений УПЛ, где указала стадион "Украина" основным. И тогда в УАФ не было претензий к самому стадиону.



После этого Рух даже пригрозил сняться с УПЛ, если ситуация со стадионом не решится.

В письме Рух просит предоставить перечень недостатков стадиона "Украина", которые служили базовым основанием для решения о лишении стадиона третьей категории. И утверждает, что они будут устранены в разумные сроки.

Примечательно Клубы УПЛ обязаны нанести на форму эмблему со слоганами "Слава Украине" и "Героям Слава"

Пока же стадион "Украина" не допущен к матчам УПЛ, то команда свои игры будет проводить в Тернополе.

Стоит отметить, что во Львове есть еще одна команда, которая планировала проводить матчи УПЛ на стадионе "Украина". Это Львов. И в свое время команда играла домашние матчи именно в Тернополе (тогда это было связано с запретом проводить матчи во Львове из-за пандемии коронавируса). Однако в новом сезоне "горожане", скорее всего, будут выступать именно на "Арене Львов". Пока между руководством клуба и стадиона идут переговоры. Именно Львов первым откроет новый сезон УПЛ – в пятницу, 23 июля, в матче против Мариуполя.