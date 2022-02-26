Также российские клубы планируют лишить участия в еврокубках, об этом информирует Sky Sports.

Читайте также Удар по России: УЕФА официально перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж

Отмечают, что в УЕФА все еще продолжается обсуждение исключения российских клубов из еврокубков из-за вторжения России в Украину.

УЕФА забрал у Санкт-Петербурга финал Лиги чемпионов, а другие мероприятия обсуждаются. Теперь матч состоится в Париже.

А вот вопрос исключения сборной России, которая имеет матч отбора плей-офф чемпионата мира-2022, пока что под очень большим вопросом. Отмечают, что ФИФА не готова к таким действиям.

Однако сборная Польши, которая должна сыграть с россиянами 24 марта в полуфинале плей-офф за путевку на чемпионат мира-2022, заявила, что не намерена играть с командой Российской Федерации.

Об этом сначала заявил президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша. Соответствующее решение поддержал и президент Польши Анджей Дуда.