Також російські клуби планують позбавити участі в єврокубках, про це інформує Sky Sports.

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Зазначають, що в УЄФА все ще триває обговорення виключення російських клубів з єврокубків через вторгнення Росії до України.

УЄФА забрав у Санкт-Петербурга фінал Ліги чемпіонів, а інші заходи обговорюються. Тепер матч відбудеться у Парижі.

А ось питання виключення збірної Росії, яка має матч відбору плей-офф чемпіонату світу-2022, поки що під дуже великим питанням. Зазначають, що ФІФА не готова до таких дій.

Проте збірна Польщі, яка має зіграти з росіянами 24 березня у півфіналі плей-офф за путівку на чемпіонат світу-2022, заявила, що не має намірів грати з командою Російської Федерації.

Про це спершу заявив президент Польського футбольного союзу Цезарій Кулеша. Відповідне рішення підтримав і президент Польщі Анджей Дуда.

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію.



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