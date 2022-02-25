Исполком УЕФА принял решение о переносе финала мужской Лиги чемпионов УЕФА-2021/22 из Санкт-Петербурга на стадион "Стад де Франс" в Париже. Игра состоится, как и было запланировано, в субботу, 28 мая.

К слову Призываем исключить Россию из всех международных соревнований

Финальный матч нынешнего розыгрыша турнира должен был состояться на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге. Причиной переноса стало военное нападение РФ на Украину.

На заседании Исполнительный комитет УЕФА также решил, что российские и украинские клубы, а также национальные сборные, которые участвуют в турнирах УЕФА, будут обязаны проводить свои домашние матчи на нейтральных стадионах до сообщения.

Призываем всех присоединиться к давлению на мировые спортивные организации, пока Россия не выведет свои войска с территории Украины полностью.



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