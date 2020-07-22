В Москве задержали чемпиона России 2016 по бодибилдингу, призера Европы, фитнес-тренера и модель Александра Крупнова. Его подозревают в развращении несовершеннолетней.

Как сообщила мать школьницы, все началось с невинной переписки, которая со временем становилась все более интимной. В результате правоохранители выяснили, что подозреваемый встречался с девочкой на своей квартире как минимум три раза – тогда он соблазнил пострадавшую.

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На 33-летнего мужчину завели уголовное дело по статье развращение несовершеннолетних.

До этого инцидента Крупнов славился хорошей репутацией и работал с публичными лицами, как фитнес-тренер. В соцсетях он публикует различные видео с упражнениями и дает советы начинающим бодибилдерам.

Что известно об Александре Крупнова

В 2016 году он завоевал титул абсолютного чемпиона России по бодибилдингу. Кроме того, он является призером Европы в данном виде. Крупнов предоставлял услуги тренера публичным персонам, среди которых, например, жена певца Станислава Костюшкина.