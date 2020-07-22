"Трогал каждый день": звезду "Барселоны" обвинили в сексуальных домогательствах
Бывший нападающий сборной Испании и "Барселоны" Давид Вилья стал фигурантом скандала на родине.
Девушка под ником "Skyler B" в Twitter призналась, что звездный футболист приставал к ней, когда она попала в американский клуб на стажировку. Тогда футболист выступал за "Нью-Йорк Сити".
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Домогательства, с которыми я столкнулась в "Нью-Йорк Сити", были такими ужасными, что теперь мнение о профессиональном спорте вызывает у меня дрожь. Мне страшно находиться в окружении спортсменов. Я была вынуждена изменить свою карьеру, потому что это де**мо разрушило мои мечты.
Я думала, что это шанс всей моей жизни, когда попала в клуб на стажировку. Но в итоге я получила Давида Вилью, который трогал меня каждый чертов день, а руководство считало, что это смешно. Женщины, которые осмеливаются говорить правду, являются моими героями,
– написала девушка.
Что известно о Давиде Вилье
Вилья выступал за "Нью-Йорк Сити" с 2014-го по 2018 год, а его последним клубом стал японский "Виссел Кобе".
В ходе своей карьеры Давид также защищал цвета "Валенсии", "Барселоны", "Атлетико" и других команд. В составе сборной Испании он становился чемпионом Европы и мира.