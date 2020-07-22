Бывший нападающий сборной Испании и "Барселоны" Давид Вилья стал фигурантом скандала на родине.

Девушка под ником "Skyler B" в Twitter призналась, что звездный футболист приставал к ней, когда она попала в американский клуб на стажировку. Тогда футболист выступал за "Нью-Йорк Сити".

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Домогательства, с которыми я столкнулась в "Нью-Йорк Сити", были такими ужасными, что теперь мнение о профессиональном спорте вызывает у меня дрожь. Мне страшно находиться в окружении спортсменов. Я была вынуждена изменить свою карьеру, потому что это де**мо разрушило мои мечты.



Я думала, что это шанс всей моей жизни, когда попала в клуб на стажировку. Но в итоге я получила Давида Вилью, который трогал меня каждый чертов день, а руководство считало, что это смешно. Женщины, которые осмеливаются говорить правду, являются моими героями,

– написала девушка.

The harassment I went through at NYCFC was so bad that now the idea of professional sports terrifies me. Staying in the field of athletics terrifies me. I’m changing my entire career because the shit they did to me ruined my dreams. — Skyler B (@ItsmeskylerB) July 17, 2020

Что известно о Давиде Вилье

Вилья выступал за "Нью-Йорк Сити" с 2014-го по 2018 год, а его последним клубом стал японский "Виссел Кобе".

В ходе своей карьеры Давид также защищал цвета "Валенсии", "Барселоны", "Атлетико" и других команд. В составе сборной Испании он становился чемпионом Европы и мира.