У Москві затримали чемпіона Росії 2016 року по бодібілдингу, призера Європи, фітнес-тренера і модель Олександра Крупнова. Його підозрюють в розбещенні неповнолітньої.

Як повідомила мати школярки, все почалося з невинного листування, яке з часом ставало все більш інтимним. В результаті правоохоронці з'ясували, що підозрюваний зустрічався з дівчинкою на своїй квартирі як мінімум три рази – тоді ж він спокусив постраждалу.

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На 33-річного чоловіка завели кримінальну справу за статтею Розбещення неповнолітніх.

До цього інциденту Крупнов славився хорошою репутацією та працював з публічними особами, як фітнес-тренер. У соцмережах він публікує різноманітні відео з вправами та дає поради бодібілдерам-початківцям.

Що відомо про Олександра Крупнова

У 2016 році він завоював титул абсолютного чемпіона Росії з бодібілдингу. Крім того, він є призером Європи в даному виді. Крупнов надавав послуги тренера публічним персонам, серед яких, наприклад, дружина співака Станіслава Костюшкіна.