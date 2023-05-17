Позорный эпизод случился в 1/8 финала турнира ATP 1000 в Риме, где Рублев играл против немца Яника Ганфмана из второй сотни рейтинга. После двух сетов счет был равным. И в третьем сете нервы у россиянина не выдержали.

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Во время розыгрыша Рублев был близко к сетке. Но в один из моментов не попал по мячу. Причиной стало то, что тот задел трос. И из уст россиян просто полилась сплошная брань.

"Да бл**ь, на**й, с*ка, на**й! На**й!", – начал кричать Рублев.

После этого он сразу перешел на английский язык, обвинив соперника в том, что ему очень везет в этом матче – "то линия, то трос".

Судья не оставил этот эпизод без внимания. И выдал россиянину предупреждение за нецензурные высказывания. Однако Рублев решил обжаловать это решение, уверяя, что он не матерился, а только жаловался на "линии и трос". На что судья ему заметил, что тот матерился по-русски до этого.

В ответ Рублев решил откровенно соврать, заявив, что он сказал по-русски "сколько раз", а не матерился. И даже решил поклясться, что не использовал нецензурные слова.

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Вот только Рублев не знает или забыл, что судьям издают специальные словари с нецензурной лексикой на разных языках, чтобы они могли сразу определить ее во время матча. Поэтому судья сразу обнаружил, что поведение и высказывания Рублева подпадают под определение "неспортивного поведения".

Сам матч закончился поражением Рублева – Ганфман вышел в четвертьфинал турнира в Риме.

Рублев и эмоциональное поведение

Следует отметить, что у Рублева довольно часто случаются подобные нападения агрессии во время матчей. В ноябре 2021 года во время турнира в Париже он начал колотить себя ракеткой, за что был оштрафован.

Таковым он отличился и в августе 2022 года на турнире в Монреале. Там он аж до крови разбил себе руку о ракетку.

Но теннисист занимается не только самоувечьем во время матча. На Australian Open 2023 он решил пожаловаться на болельщиков, пришедших на матч с украинским флагом. Хотя потом на его же матче на турнире был болельщик в футболке с рашистской символикой "z", но это не помешало Рублеву. Хотя этот матч он тоже проиграл.