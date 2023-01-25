Организаторы Australian Open совершили ошибку, когда решили разрешить россиянам выступать на турнире. Хоть и под "нейтральными" флагами. Потому что уже в первый день соревнований это закончилось скандалом, когда российские болельщики пришли на матч украинки и россиянки с российским флагом, да еще и футболке с кровавым российским диктатором Владимиром Путиным. И это произошло через два дня после того, как одна из российских ракет во время массового удара полностью уничтожила подъезд многоэтажки в Днепре, и где погибли по меньшей мере 46 мирных жителей.

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Скандал привел к тому, что организаторы Australian Open запретили использовать российскую и белорусскую символику на турнире. А также символику, которую Россия использует в войне против Украины, в том числе "z". Охранникам на турнире раздали соответствующие инструкции, чтобы не допускать зрителей с такими символами на трибуны.

Но соблюдение правил – это не для сторонников страны-террористки России. Поэтому на четвертьфинал меджу россиянином Рублевым и сербом Джоковичем один из болельщиков пришел именно в футболке с большою буквой "z". Такая наглость не осталась без внимания организаторов турнира, и к этому зрителю подошел один из охранников. После общения зритель так и остался на трибунах, но надел на себя куртку.

Но на этом все не закончилось. После матча некоторые сербские и российские болельщики собрались на лестнице арены, где и состоялся матч. У них были флаги обеих стран. А на одном из российских флагов был запечатлен и сам Путин. Держал его мужчина в одежде с символикой "z". А рядом с ним был еще один, который держал "флаг" российских оккупантов, с 2014 года захвативших часть Донецкой области.

Just took a walk around Melbourne Park after filing and a group of people were standing on the Rod Laver Arena steps, holding up a flag with Vladimir Putin’s face and chanting in support of Russia. pic.twitter.com/2p0LfkyVC3 — Tumaini Carayol (@tumcarayol) January 25, 2023

Но и этого им оказалось маловато. По данным организаторов Australian Open, полиция допросила четырех мужчин после того, как они угрожали охранникам.

"Четыре человека в толпе, выходившей со стадиона, показали неприемлемые флаги и символы и угрожали охранникам. Полиции Виктории пришлось вмешаться", – говорится в заявлении Tennis Australia.