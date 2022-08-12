Не все организаторы теннисных турниров согласились дисквалифицировать российских теннисистов. Потому их и допускают к участию. Так случилось и на турнире в канадском Монреале, где среди участников было сразу несколько россиян. Но все они уже вылетели.

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Среди участников был и андрей рублев. Во втором круге ему пришлось играть против британца Дэна Эванса. Стоит отметить, что рублей до этого матча был на восьмом месте в рейтинге ATP, а Эванс – на 39-м. Но это не помешало британцу уверенно обыграть своего соперника.

рублей во время игры не слишком сдерживал свои эмоции. И во время одной из пауз решил ударить по ракетке, так, будто она виновата в его неудачной игре.



рублев решил согнать злобу на ракетке / Фото sport.ua

Кончилось все тем, что он сбил себе косточки на руках до крови. Но победить ему не удалось.



После ударов на руках теннисиста остались раны / Фото sport.ua

Это не в первый раз, когда рублев проявляет такую злость на корте. В ноябре 2021 года он отличился и на турнире в Париже, когда сломал об себя ракетку, за что получил штраф от судьи. Тогда этот матч он тоже проиграл.