Российский комментатор поздравил Украину с историческим выходом в плей-офф Евро-2020

Сборная Украины чудом попала в плей-офф Евро-2020. Швеция и Испания сделали подарок команде Шевченко, обыграв Польшу и Словакию.

Поздравление из России

Известный российский комментатор Алексей Андронов в своих соцсетях поздравил украинскую сборную с историческим выходом в 1/8 Чемпионата Европы-2020. Журналист добавил смайлы флагов Швеции и Украины. Как видим, не у всех россиян начало "кипеть" после такого успеха команды Андрея Шевченко.

К теме Посол Швеции забавно поздравил Украину с выходом в плей-офф Евро-2020

Украинские футболисты должны поблагодарить шведов за волевую победу над Польшей (3:2). Именно такой исход встречи позволил украинцам продолжить выступления на турнире.

Поздравляю Украину! Желто-голубая победа!!

– написал Андронов.