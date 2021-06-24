"Всегда рады", – написал Тиберг. И сопроводил текст смешным мемом о сборной Украины по футболу, который уже стал популярным в сети.
О чем речь Сборная Украины вышла в 1/8 финала Евро-2020
"Всегда рады помочь"
Наша команда – сборная Украины по футболу – впервые в истории вышла в плей-офф чемпионатов Европы.
- Это произошло, впрочем, не только благодаря результатам матчей в группе (напомним, у нас два поражения и только одна победа), но и с помощью сборных других стран.
Больше всего к достижению украинцев причастна сборная Швеции. Именно благодаря ее победе над поляками мы попали в четверку лучших команд Евро-2020, которые заняли третьи места в группах.
- Примечательно, что именно со Швецией мы сыграем в 1/8 финала (это произойдет 29 июня в 22:00 по Киеву).
По этому поводу интересный твит опубликовал вскоре после матча своей сборной посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг. "Всегда рады помочь", – написал он. И при этом сопровождал текст смешным мемом.
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