"Всегда рады", – написал Тиберг. И сопроводил текст смешным мемом о сборной Украины по футболу, который уже стал популярным в сети.

О чем речь Сборная Украины вышла в 1/8 финала Евро-2020

"Всегда рады помочь"

Наша команда – сборная Украины по футболу – впервые в истории вышла в плей-офф чемпионатов Европы.

Это произошло, впрочем, не только благодаря результатам матчей в группе (напомним, у нас два поражения и только одна победа), но и с помощью сборных других стран.

Больше всего к достижению украинцев причастна сборная Швеции. Именно благодаря ее победе над поляками мы попали в четверку лучших команд Евро-2020, которые заняли третьи места в группах.

Примечательно, что именно со Швецией мы сыграем в 1/8 финала (это произойдет 29 июня в 22:00 по Киеву).

По этому поводу интересный твит опубликовал вскоре после матча своей сборной посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг. "Всегда рады помочь", – написал он. И при этом сопровождал текст смешным мемом.

"Помогли" или "обязали" Обратите внимание: Тобиас Тиберг употребил английское слово oblige. Его можно перевести и как "помочь", и как "обязать". Возможно, дипломат таким образом намекнул, что теперь наша сборная что-то Швеции должна. Однако мы верим, что у посла просто хорошее чувство юмора, а сборная Украины в матче со Швецией покажет свой лучший футбол и результат! К слову, о чувстве юмора: ниже посмотрите, как иронично прокомментировал пост Тиберга посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий. "Польская улыбка", – написал он (учитывая вылет сборной Польши из Евро-2020).