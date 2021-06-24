Поздравление из России

Известный российский комментатор Алексей Андронов в своих соцсетях поздравил украинскую сборную с историческим выходом в 1/8 Чемпионата Европы-2020. Журналист добавил смайлы флагов Швеции и Украины. Как видим, не у всех россиян начало "кипеть" после такого успеха команды Андрея Шевченко.

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Украинские футболисты должны поблагодарить шведов за волевую победу над Польшей (3:2). Именно такой исход встречи позволил украинцам продолжить выступления на турнире.

Поздравляю Украину! Желто-голубая победа!!

– написал Андронов.

Сборная Украины самостоятельно не смогла выйти в плей-офф Евро-2020. Украинцы с 3 очками завершили выступления в группе С на 3 месте. Поэтому их судьба была в руках других национальных команд.

Испанцам нужно было обыграть Словакию, а поляки не должны были обыграть шведскую сборную. С поставленными задачами обе команды справились. Испанцы не оставили и следа от соперника, наколотив в их ворота 5 голов. В итоге – 0:5. А шведы на последних минутах матча вырвали победу у поляков (3:2).

Между тем российская сборная позорно вылетела с Чемпионата Европы, заняв в своей группе последнюю 4 строчку. Команду Станислава Черчесова опередили даже финны.

По стечению обстоятельств и турнирной сетки судьба свела в 1/8 украинскую сборную как раз с их спасителями на Евро-2020 шведами. Матч состоится во вторник, 29 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22:00.