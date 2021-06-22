"Не фарт" россиян на Евро

Российская сборная не смогла ничего показать в матче против Дании и логично проиграла с разгромным счетом 1:4. Это поражение стало для команды Станислава Черчесова вторым в групповом раунде чемпионата Европы-2020.

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После трех поединков Бельгия с 9 очками вышла в плей-офф Евро-2020. Со второго места путевку в 1/8 финала получила Дания. Третью строчку в группе В заняла Финляндия, а россияне остались на дне таблицы. Интересно, что у Дании, Финляндии и России по три очка, но по дополнительным показателям соперники распределились именно так.

В 2012 году Россия финишировала на третьем месте. А уже через четыре года в 2016 году позорно взяла лишь одно очко и заняла 4 позицию.

Как сыграла Россия на Евро-2020