"Не фарт" россиян на Евро
Российская сборная не смогла ничего показать в матче против Дании и логично проиграла с разгромным счетом 1:4. Это поражение стало для команды Станислава Черчесова вторым в групповом раунде чемпионата Европы-2020.
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После трех поединков Бельгия с 9 очками вышла в плей-офф Евро-2020. Со второго места путевку в 1/8 финала получила Дания. Третью строчку в группе В заняла Финляндия, а россияне остались на дне таблицы. Интересно, что у Дании, Финляндии и России по три очка, но по дополнительным показателям соперники распределились именно так.
В 2012 году Россия финишировала на третьем месте. А уже через четыре года в 2016 году позорно взяла лишь одно очко и заняла 4 позицию.
Как сыграла Россия на Евро-2020
- В первом туре россияне встречались со сборной Бельгии – фаворитом группы В. Бельгийцы разбили соперника со счетом 3:0. Главным обидчиком россиян стал нападающий Ромелу Лукаку, который оформил дубль. Еще один гол в ворота России влетел после удара Томаса Менье.
- Финляндия ждала россиян во втором туре. Именно по итогам этой игры подопечные Чечесова получили свою первую и единственную победу на Евро-2020. Лишь гол Алексея Миранчука в конце первого тайма вывел команду вперед и принес минимальную победу (0:1). Напомним, что во время празднования гола тренер российской сборной Черчесов не удержался на ногах и упал в технической зоне.
- В последнем матче датчан наконец прорвало на турнире. Четыре мяча влетели в ворота России. Взамен они ответили лишь одним.