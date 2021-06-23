Украина сыграет со шведами
Сборная Украины вышла в 1/8 финала как одна из лучших четырех команд, занявших третье место в своей группе.
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В 1/8 финала соперником Украины будет сборная Швеции. Что интересно, именно шведы помогли Украине выйти в 1/8 финала, победив Польшу.
Также выходу "сине-желтых" в плей-офф поспособствовали поражения России, Финляндии и Словакии.
- Зато Швеция выиграла группу E, в которой, кроме Польши, победила Словакию, и поделила очки с Испанией.
Украина – Швеция: статистика
Украина и Швеция провели 5 очных матчей, но только один официальный – на Евро-2012.
Тогда наша команда в матче-открытии одержала победу со счетом 2:1 благодаря голам Андрея Шевченко.
В четырех товарищеских матчах команды одержали по одной победе и еще дважды разошлись миром.