Украина сыграет со шведами

Сборная Украины вышла в 1/8 финала как одна из лучших четырех команд, занявших третье место в своей группе.

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В 1/8 финала соперником Украины будет сборная Швеции. Что интересно, именно шведы помогли Украине выйти в 1/8 финала, победив Польшу.

Также выходу "сине-желтых" в плей-офф поспособствовали поражения России, Финляндии и Словакии.

Зато Швеция выиграла группу E, в которой, кроме Польши, победила Словакию, и поделила очки с Испанией.

Украина – Швеция: статистика

Украина и Швеция провели 5 очных матчей, но только один официальный – на Евро-2012.

Тогда наша команда в матче-открытии одержала победу со счетом 2:1 благодаря голам Андрея Шевченко.

В четырех товарищеских матчах команды одержали по одной победе и еще дважды разошлись миром.