Российские рубли для него больше значат, – Федецкий лишил бы Тимощука гражданства Украины

Бывший защитник сборной Украины Федецкий прокомментировал молчание своего земляка из Луцка Анатолия Тимощука. Артем признался, что в прошлом Анатолий являлся для него примером.

Федецкий: Тимощук был мне вторым отцом

Артем Федецкий признался, что не хотел затрагивать тему о своем земляке, но невольно вопрос о молчании Тимощука проскакивает. Бывший защитник Шахтера рассказал, что Анатолий стал для него огромным разочарованием.

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Экс-футболист заметил, что можно носить патриотическую одежду, разрисовываться в цвета флага, но в итоге оказаться псевдопатриотом в душе: "Можно быть патриотом, да? Рисовать себе желто-голубое знамя на щеках, одевать повязку для волос, бегать повсюду с флагом. А в результате стать кем?"

Федецкий признался, что в прошлом Тимощук был для него настоящим примером и даже вторым отцом. Артем считал, что его земляка настоящий патриот, но ошибся.

Тимощук был мне вторым отцом, примером во всем. Я думал, что он настоящий патриот. Были моменты, когда мне болельщики задавали вопрос, а я пытался объяснить, что Толик патриот. Оправдывал его. Наверное, любить Родину – это одно, а российские рубли для него больше означают, к сожалению,

– рассказал бывший защитник Карпат.

Напомним, что за свое молчание Тимощук был лишен звания почетного гражданина Луцка. Федецкий поддержал эту инициативу и даже более категорически заговорил с Анатолием.

"Все награды аннулировать, это правильно"

По мнению Артема, бывшего капитана сборной нужно лишить украинского гражданства. Федецкий не понимает, зачем его земляку паспорт Украины, если тот не говорит о войне и продолжает кормить страну-агрессора.

Я бы даже паспорта лишил. Зачем ему? Для каких целей? Он обеспеченный человек, мог переехать в любую страну, кайфовать себе. Но у человека другие приоритеты. То, что мы будем говорить о нем разные неприятные слова... Надо закрывать эту тему. То, что лишили звания – правильно. УАФ, насколько я знаю, должна была отнять у него лицензию PRO. Все награды аннулировать, это верно. Хотя, можно и оставить, пусть себе радуется,

– добавил Федецкий.

Артем попросил закрыть тему об этом изменнике страны. Федецкий перестал переживать за земляка и заявил, что украинцам есть за кого волноваться – бойцов на передовой. Бывший футболист призвал украинцев помогать нашей армии и поддерживать боевой дух.

"Можно ходить с флагом весь день, кричать лозунги на улицах, а внутри души быть скотом. А можно просто все не афишировать и быть патриотом", – подытожил экс-игрок Шахтера.

Отец в терробороне, а Тимощук продолжает молчать