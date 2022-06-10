Федецкий: Тимощук был мне вторым отцом

Артем Федецкий признался, что не хотел затрагивать тему о своем земляке, но невольно вопрос о молчании Тимощука проскакивает. Бывший защитник Шахтера рассказал, что Анатолий стал для него огромным разочарованием.

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Экс-футболист заметил, что можно носить патриотическую одежду, разрисовываться в цвета флага, но в итоге оказаться псевдопатриотом в душе: "Можно быть патриотом, да? Рисовать себе желто-голубое знамя на щеках, одевать повязку для волос, бегать повсюду с флагом. А в результате стать кем?"

Федецкий признался, что в прошлом Тимощук был для него настоящим примером и даже вторым отцом. Артем считал, что его земляка настоящий патриот, но ошибся.

Тимощук был мне вторым отцом, примером во всем. Я думал, что он настоящий патриот. Были моменты, когда мне болельщики задавали вопрос, а я пытался объяснить, что Толик патриот. Оправдывал его. Наверное, любить Родину – это одно, а российские рубли для него больше означают, к сожалению,

– рассказал бывший защитник Карпат.

Напомним, что за свое молчание Тимощук был лишен звания почетного гражданина Луцка. Федецкий поддержал эту инициативу и даже более категорически заговорил с Анатолием.

К слову. Украинская ассоциация футбола л ишила Тимощука лицензии PRO.

"Все награды аннулировать, это правильно"

По мнению Артема, бывшего капитана сборной нужно лишить украинского гражданства. Федецкий не понимает, зачем его земляку паспорт Украины, если тот не говорит о войне и продолжает кормить страну-агрессора.

Я бы даже паспорта лишил. Зачем ему? Для каких целей? Он обеспеченный человек, мог переехать в любую страну, кайфовать себе. Но у человека другие приоритеты. То, что мы будем говорить о нем разные неприятные слова... Надо закрывать эту тему. То, что лишили звания – правильно. УАФ, насколько я знаю, должна была отнять у него лицензию PRO. Все награды аннулировать, это верно. Хотя, можно и оставить, пусть себе радуется,

– добавил Федецкий.

Артем попросил закрыть тему об этом изменнике страны. Федецкий перестал переживать за земляка и заявил, что украинцам есть за кого волноваться – бойцов на передовой. Бывший футболист призвал украинцев помогать нашей армии и поддерживать боевой дух.

"Можно ходить с флагом весь день, кричать лозунги на улицах, а внутри души быть скотом. А можно просто все не афишировать и быть патриотом", – подытожил экс-игрок Шахтера.

Отец в терробороне, а Тимощук продолжает молчать