Федецкий: Тимощук был мне вторым отцом
Артем Федецкий признался, что не хотел затрагивать тему о своем земляке, но невольно вопрос о молчании Тимощука проскакивает. Бывший защитник Шахтера рассказал, что Анатолий стал для него огромным разочарованием.
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Экс-футболист заметил, что можно носить патриотическую одежду, разрисовываться в цвета флага, но в итоге оказаться псевдопатриотом в душе: "Можно быть патриотом, да? Рисовать себе желто-голубое знамя на щеках, одевать повязку для волос, бегать повсюду с флагом. А в результате стать кем?"
Федецкий признался, что в прошлом Тимощук был для него настоящим примером и даже вторым отцом. Артем считал, что его земляка настоящий патриот, но ошибся.
Тимощук был мне вторым отцом, примером во всем. Я думал, что он настоящий патриот. Были моменты, когда мне болельщики задавали вопрос, а я пытался объяснить, что Толик патриот. Оправдывал его. Наверное, любить Родину – это одно, а российские рубли для него больше означают, к сожалению,
– рассказал бывший защитник Карпат.
Напомним, что за свое молчание Тимощук был лишен звания почетного гражданина Луцка. Федецкий поддержал эту инициативу и даже более категорически заговорил с Анатолием.
"Все награды аннулировать, это правильно"
По мнению Артема, бывшего капитана сборной нужно лишить украинского гражданства. Федецкий не понимает, зачем его земляку паспорт Украины, если тот не говорит о войне и продолжает кормить страну-агрессора.
Я бы даже паспорта лишил. Зачем ему? Для каких целей? Он обеспеченный человек, мог переехать в любую страну, кайфовать себе. Но у человека другие приоритеты. То, что мы будем говорить о нем разные неприятные слова... Надо закрывать эту тему. То, что лишили звания – правильно. УАФ, насколько я знаю, должна была отнять у него лицензию PRO. Все награды аннулировать, это верно. Хотя, можно и оставить, пусть себе радуется,
– добавил Федецкий.
Артем попросил закрыть тему об этом изменнике страны. Федецкий перестал переживать за земляка и заявил, что украинцам есть за кого волноваться – бойцов на передовой. Бывший футболист призвал украинцев помогать нашей армии и поддерживать боевой дух.
"Можно ходить с флагом весь день, кричать лозунги на улицах, а внутри души быть скотом. А можно просто все не афишировать и быть патриотом", – подытожил экс-игрок Шахтера.
Отец в терробороне, а Тимощук продолжает молчать
- Тимощук работает в стране врага с 2017 года. До этого играл за Зенит.
- Пока Анатолий празднует успех Зенита в российском чемпионате, его отец служит в терробороне родного города бывшего футболиста.
- Интересно, что ассистент тренера ограничил доступ к своей странице в инстаграмме для украинцев. В нашем регионе профиль Анатолия недоступен, но это к лучшему.
- Целая группа украинских футболистов и тренеров подвергли критике молчание Анатолия Тимощука – Евгений Левченко, Руслан Малиновский и другие.
- Также среди них есть зарубежные игроки. Бывший футболист сборной Литвы Дэйвидас Шемберас заявил, что бывший полузащитник ради денег, зарабатываемых в России, продал родную Украину.
- Украинские военные и фанаты вытерли о футболку Тимощука ноги. Только это сейчас можно делать с формой бывшего капитана сборной.