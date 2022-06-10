Федецький: Тимощук був мені другим батьком

Артем Федецький зізнався, що не хотів зачіпати тему про свого земляка, але мимоволі питання про мовчання Тимощука проскакує. Колишній захисник Шахтаря розповів, що Анатолій став для нього величезним розчаруванням.

Варто побачити "Кинув нашу команду": українські фанати витерли ноги об футболку Тимощука – промовисте відео

Ексфутболіст зауважив, що можна носити патріотичний одяг, розмальовуватись у кольори прапора, але у результаті виявитись псевдопатріотом у душі: "Можна бути патріотом, так? Малювати собі жовто-блакитний стяг на щоках, вдягати пов’язку для волосся, бігати всюди з прапором. А в результаті стати ким?".

Федецький зізнався, що у минулому Тимощук був для нього справжнім прикладом та навіть другим батьком. Артем гадав, що його земляка справжній патріот, але помилився.

Тимощук був мені другим батьком, прикладом у всьому. Я думав, що він справжній патріот. Були моменти, коли мені вболівальники ставили питання, а я намагався пояснити, що Толік патріот. Виправдовував його. Напевне, любити Батьківщину – це одне, а російські рублі для нього більше значать, на жаль,

– розповів колишній захисник Карпат.

Нагадаємо, що за своє мовчання Тимощука позбавили звання почесного громадянина Луцька. Федецький підтримав цю ініціативу та навіть більш категорично заговорив стосовно Анатолія.

До слова. Також Українська асоціація футболу позбавила Тимощука ліцензії PRO.

"Всі нагороди анулювати, це правильно"

На думку Артема, колишнього капітана збірної потрібно позбавити українського громадянства. Федецький не розуміє, навіщо його земляку паспорт України, якщо той не говорить про війну та продовжує "годувати" країну-агресора.

Я б навіть паспорта позбавив. Навіщо він йому? Для яких цілей? Він забезпечена людина, міг переїхати в будь-яку країну, кайфувати собі. Але в людини інші пріоритети. Те, що ми будемо говорити про нього різні неприємні слова... Треба закривати цю тему. Те, що позбавили звання – правильно. УАФ, наскільки я знаю, мала забрати у нього ліцензію PRO. Всі нагороди анулювати, це правильно. Хоча, можна й залишити, нехай собі тішиться,

– додав Федецький.

Артем попросив закрити тему про цього зрадника країни. Федецький перестав переживати за земляка та заявив, що українцям є за кого хвилюватись – за бійців на передовій. Колишній футболіст закликав українців допомагати нашій армії та підтримувати бойовий дух.

"Можна ходити з прапором весь день, кричати гасла на вулицях, а всередині душі бути бидлом. А можна просто все не афішувати й бути патріотом", – підсумував ексгравець Шахтаря.

Батько у теробороні, а Тимощук продовжує мовчати