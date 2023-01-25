Перед началом Australian Open организаторы не решились запретить российским и белорусским спортсменам участвовать в турнире. Ограничились тем, что представители страны-террористки выступали под "нейтральным" флагом. И уже с первого дня возникли проблемы и скандалы.

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Началось с того, что в первом круге турнира украинке Екатерине Байндль выпало играть именно против россиянки (как бы это ни пытались прикрыть "нейтральным" статусом). И на этот матч пришли российские болельщики, принесшие с собой российский флаг, развесив его на трибунах. А один из них был в футболке с изображением российского диктатора Владимира Путина.

Разгорелся скандал, приведший к тому, что организаторам пришлось запретить любую российскую символику на трибунах. И даже символику, под которой Россия ведет войну против Украины. Следовательно, охранникам раздали соответствующие материалы, где наглядно изобразили запрещённую символику.

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Но соблюдение правил – явно не о россиянах и их сторонниках. Так что на четвертьфинальном матче между россиянином Рублевым и сербом Джоковичем один из болельщиков на трибунах был в футболке с символом "z". Все, на что смогли охранники – попросить надеть куртку, чтобы скрыть ее.

Но за пределами самого теннисного корта произошел не менее отвратительный шабаш. Там собрались сербские и российские болельщики, чтобы отпраздновать. И были с соответствующей символикой. Оказалось, что россияне не могут праздновать (хотя что они праздновали, если Рублев разгромно проиграл) без изображения своего "царь-батюшки" Путина на флаге. Понятно, что держал этот флаг мужчина, на котором тоже была футболка с символом "z" – похоже, что это обязательный атрибут россиянина. Ну и с криками "россия!"

А рядом с ним был еще один, тоже держащий кусок ткани. Вот только с черно-сине-красными цветами. Именно такими, которые используют российские оккупанты, с 2014 года захватившие часть Донецкой области.

Организаторы Australian Open могут утверждать, что это произошло не на трибунах. Но это было на лестнице арены Рода Лейвера, где и проходят главные матчи турнира.