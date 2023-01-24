Скандал с российскими флагами возник в первый день Australian Open. Организаторы турнира решили допустить российских теннисистов и теннисисток к соревнованиям, хотя они должны выступать под нейтральными флагами. И в первом же раунде одна из россиянок играла против украинки Екатерины Байндль. На этот матч пришли российские болельщики и вывесили на трибунах российский флаг. А на одном из них была футболка с изображением российского диктатора Владимира Путина.

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Такой поступок разозлил украинцев, и украинский посол даже обратился к организаторам Australian Open. Они отреагировали, запретив использовать на трибунах российскую и белорусскую атрибутику.

Однако Россия использует те же цвета, что и многие другие страны на своих флагах – белый, синий и красный. Например – Словакия и Словения. Или Сербия, если их флаг перевернуть.

Чтобы охранники на Australian Open не перепутали, где запрещен российский флаг, а где разрешённые флаги, им раздали соответствующие изображения.



Разрешены флаги на Australian Open, похожие на русский / фото твиттер Norma Costello

А также раздали изображения с разновидностями запретных символов. Там и белорусский флаг, а также одежда с символикой "z", под которой Россия и ведет войну против Украины.



Запретная символика на Australian Open / фото твиттер Norma Costello