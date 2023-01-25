Перед початком Australian Open організатори не наважилися заборонити російським та білоруським спортсменам брати участь у турнірі. Обмежилися лише тим, що представники країни-терористки виступали під "нейтральним" прапором. І вже з першого дня з цим виникли проблеми та скандали.

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Почалося з того, що в першому колі турніру українці Катерині Байндль випало грати саме проти росіянки (хоч як би це не намагалися прикрити "нейтральним" статусом). І на цей матч прийшли російські вболівальники, які принесли з собою російський прапор, який розвісили на трибунах. А один з них був у футболці із зображенням російського диктатора Владіміра Путіна.

Розгорівся скандал, який призвів до того, що організаторам довелося заборонити будь-яку російську символіку на трибунах. І навіть символіку, під якою Росія веде війну проти України. Відтак охоронцям роздали відповідні матеріали, де наочно зобразили заборонену символіку.

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Та дотримання правил – явно не про росіян та їх прибічників. Тож у чвертьфінальному матчі між росіянином Рубльовим та сербом Джоковичем один з вболівальників на трибунах був у футболці з символом "z". Все, на що спромоглися охоронці – попросити одіти куртку, щоб приховати її.

Та за межами самого тенісного корту відбувся не менш огидний шабаш. Там зібралися сербські та російські вболівальники, щоб відсвяткувати. І були з відповідною символікою. Виявилося, що росіяни не можуть святкувати (хоча що вони святкували, якщо Рубльов розгромно програв) без зображення свого "царь-батюшки" Путіна на прапорі. Ясна річ, що тримав цей прапор чоловік, на якому теж була футболка із символом "z" – виглядає на те, що це обов'язковий атрибут росіянина. Ну і з вигуками "расія!"

А поруч з ним був ще один, який теж тримав кусок тканини. От тільки з чорно-синьо-червоними кольорами. Саме такими, які використовують російські окупанти, що з 2014 року захопили частину Донецької області.

Організатори Australian Open можуть переконувати, що це сталося не на трибунах. Але це було на сходах арени Рода Лейвера, де і відбуваються головні матчі турніру.