Опытный российский боксер Александр Поветкин хочет завоевать титул чемпиона мира по версии WBC. После того, как Поветкин стал временным чемпионом WBC, он рассматривает вариант встречи с Тайсоном Фьюри – действующим обладателем пояса.

Поветкин победил Диллиан Уайта, который был официальным претендентом на пояс WBC. Россиянин хочет после реванша с Уайтом подраться за полноценный титул, пишет Boxиng Scene.

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Я хочу сосредоточиться на реванше с Уайтом, но, конечно же, с нетерпением жду встречи с Тайсоном Фьюри, который сейчас является лучшим в супертяжелом весе,

– сказал Поветкин.

Встретится Поветкин с Фьюри

Победив сенсационно Диллиан Уайта, Поветкин стал временным чемпионом мира по версии WBC. Если бы Уайт победил, то уже в следующем бою должен был встретиться с Фьюри.

Президент WBC Маурисио Сулейман заявил, что поражение Уайта в бою с Поветкиным изменило статус британца. Теперь он не официальный претендент на бой с Фьюри.

Впрочем, WBC не сообщала, получил ли Поветкин статус официального претендента.

Вместе с тем, Поветкину нужно снова победить Уайта, чтобы встретиться с Фьюри. Реванш состоится в конце осени. Примерно в это время Фьюри должен провести третий бой против Деонтея Уайлдера.

Отметим, что Тайсон Фьюри в ноября 2015 года неожиданно победил украинца Владимира Кличко. За два года до того Кличко в зрелищном поединке одолел Поветкина.