Досвідчений російський боксер Олександр Повєткін прагне завоювати титул чемпіона світу за версією WBC. Після того, як Повєткін став тимчасовим чемпіоном WBC, він розглядає варіант зустрічі з Тайсоном Ф'юрі – чинним володарем поясу.

Повєткін переміг Ділліана Уайта, який був офіційним претендентом на пояс WBC. Росіянин хоче після реваншу з Уайтом побитися за повноцінний титул, пише Boxіng Scene.

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Я хочу зосередитися на реванші з Уайтом, але, звичайно ж, з нетерпінням чекаю зустрічі з Тайсоном Ф'юрі, який зараз є найкращим в суперважкій вазі,

– сказав Повєткін.

Чи зустрінеться Повєткін з Ф'юрі

Перемігши сенсаційно Ділліана Уайта, Повєткін став тимчасовим чемпіоном світу за версією WBC. Якби Уайт переміг, то вже в наступному бою мав зустрітися з Ф'юрі.

Президент WBC Маурісіо Сулейман заявив, що поразка Уайта в бою з Повєткіним змінила статус британця. Тепер він не офіційний претендент на бій з Ф'юрі.

Втім, WBC не повідомляла, чи отримав Повєткін статус офіційного претендента.

Разом з тим, Повєткіну потрібно знову перемогти Уайта, щоб зустрітися з Ф'юрі. Реванш відбудеться наприкінці осені. Приблизно у цей час Ф'юрі має провести третій бій проти Деонтея Уайлдера.

Зазначимо, що Тайсон Ф'юрі у листопаді 2015 року несподівано переміг українця Володимира Кличка. За два роки до того Кличко у видовищному поєдинку здолав Повєткіна.