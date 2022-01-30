Россиянин Гассиев отказался от боя за статус претендента на пояс Усика

Российский боксер Мурат Гассиев решил отказаться от поединка за статус официального претендента на титул IBF. Бывший чемпион мира в тяжелом весе отказал хорвату Филиппу Хрговичу.

Недавно сообщалось, что Гассиев и Энди Руис-младший получили предложения встретиться с Хрговичем.

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Гассиев отказался от боя за статус претендента на титул IBF из-за травмы. Принял ли бой Руис – неизвестно.

IBF не может организовать бой-элиминатор

В январе Международная боксерская федерация решила определить обязательного претендента на титул IBF в тяжелом весе. Титулом сейчас владеет украинец Александр Усик.

Ожидалось, что Филипп Хргович разыграет статус претендента с Луисом Ортисом. Но кубинский боксер отказался от боя против Хрговича.

Также хорват получил отказ от Джозефа Паркера. Тогда вызов на бой-элиминатор принял француз Тони Йока. Однако ему не разрешили драться из-за контрактных обязательств перед Мартином Баколи.

Ожидалось, что с Хрговичем встретится Джо Джойс, который идет в рейтинге IBF после выше упомянутых боксеров.

Усик получил пояс IBF и титулы WBA и WBO 25-го сентября 2021 года, когда победил Энтони Джошуа. Украинец воспользовался статусом обязательного претендента по линии WBO.