Нещодавно повідомлялося, що Гассієв та Енді Руїс-молодший отримали пропозиції зустрітися з Хрговичем.

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Гассієв відмовився від за статус претендента на титул IBF через травму. Чи прийняв бій Руїс – невідомо.

IBF не може організувати бій-елімінатор

У січні Міжнародна боксерська федерація вирішила визначити обов'язкового претендента на титул IBF у важкій вазі. Титулом наразі володіє українець Олександр Усик.

Очікувалося, що Філіп Хргович розіграє статус претендента з Луїсом Ортісом. Але кубинський боксер відмовився від бою проти Хрговича.

Також хорват отримав відмову від Джозефа Паркера. Тоді виклик на бій-елімінатор прийняв француз Тоні Йока. Проте йому не дозволили битися через контрактні зобов'язання перед Мартіном Баколі.

Очікувалося, що з Хрговичем зустрінеться Джо Джойс, який іде у рейтингу IBF після вище згаданих боксерів.

Усик здобув пояс IBF і титули WBA й WBO 25-го вересня 2021 року, коли переміг Ентоні Джошуа. Українець скористався статусом обов'язкового претендента по лінії WBO.