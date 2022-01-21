Йока недоступен для боя с Хрговичем

По информации журналиста Дэна Рафаэля, бой Йока – Хргович отменен. Причина в том, что Йока должен выполнить контрактные обязательства перед конголезцем Мартином Баколи.

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Согласно источнику, IBF направила письма обоим лагерям, сообщив, что Тони Йока недоступен для элиминатора с Филиппом Хрговичем за статус обязательного претендента из-за споров команды Йоки с Мартином Баколи относительно того, должны ли они провести бой в новую дату. IBF снова пойдет вниз по рейтингам,

– написал Рафаэль.

Следующим в рейтинге IBF является британец Джо Джойс, который неоднократно заявлял, что хочет встретиться с Александром Усиком. Именно украинец владеет титулом IBF.

Вниманию. Усик и Джойс встречались на любительском уровне. Украинец уверенно победил по решению судей.

Йока избегает боя с Баколи