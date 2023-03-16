Год назад мировой спорт начал массово отмежевываться от России из-за войны против Украины. Большинство федераций дисквалифицировали команды из страны-террористки или заставляли спортсменов выступать под нейтральным флагом.

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Впрочем, накануне Олимпийских Игр-2024 начались разговоры о возможном возвращении россиян. Первым резонансное решение приняла Международная федерация фехтования.

Организация позволит россиянам и белорусам вернуться в соревнования, но еще не решила, под какими флагами. Впрочем, цивилизованный мир тоже реагирует на такие неадекватные действия.

Федерация фехтования Германии сообщила, что отказывается проводить Кубок мира по женской рапире. Это решение привело именно к возвращению представителей России и Беларуси в фехтование.

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Турнир должен был пройти 6 мая в городе Тауэрбишофсхайм, поэтому это был бы первый турнир, где прошел бы камбек спортсменов-террористов. Также федерация намерена обсудить с немецкими спортсменами вопросы участия в квалификации к Олимпиаде в случае допуска туда россиян и белорусов.