Верх цинизма агрессора: Россия пригласила Украину на фейковые "Игры дружбы"
Источник:5 канал
Российские власти всегда использовали спорт как один из инструментов пропаганды. Так называемые "Всемирные игры дружбы", по мнению Кремля, должны продемонстрировать величие России.
Международный олимпийский комитет ограничил участие россиян в Олимпийских играх 2024 нейтральным статусом. В отместку ведомству Томасу Баху Россия заявила об организации альтернативных соревнований – "Игр дружбы".
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Спортсмены высокого уровня проигнорируют "Игры дружбы"
Однако это еще не предел цинизма россиян. Исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный рассказал, что украинские спортивные федерации получили приглашение от страны-агрессора для участия в "Играх дружбы".
"Мы также обращались со своей стороны совместно с Национальным олимпийским комитетом. Мы обращались к странам, которые являются нашими партнерами – никто не будет делегировать туда своих спортсменов.
Никто из спортсменов высокого уровня не позволит себе туда поехать. Потому что такое участие будет точкой в их карьере и в их пути в международном спорте", – отметил Бедный.
Что известно о "Всемирных играх дружбы"
- Из-за участия в войне против Украины и допинговых скандалов Россия была исключена из большинства международных соревнований. Российские атлеты могут соревноваться только индивидуально в нейтральном статусе.
- В ответ Россия объявила о проведении вторых "Игр дружбы". Первые состоялись в 1984 году, когда СССР и еще восемь социалистических стран бойкотировали Олимпиаду в Лос-Анджелесе.
- В отличие от Олимпийских игр, где спортсмены борются за медали, на "Играх дружбы" атлеты также получат денежные призы.
- "Игры дружбы" планируют провести в России по окончании Олимпиады-2024.
- Международный олимпийский комитет осудил проведение так называемых "Игр дружбы" и призвал страны не принимать в них участие.