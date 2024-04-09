Міжнародний олімпійський комітет обмежив участь росіян в Олімпійських іграх 2024 нейтральним статусом. На помсту відомству Томасу Баху Росія заявила про організацію альтернативних змагань – "Ігор дружби".

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Спортсмени високого рівня проігнорують "Ігри дружби"

Проте це ще не межа цинізму росіян. Виконувач обов’язків міністра молоді та спорту України Матвій Бідний розповів, що українські спортивні федерації отримали запрошення від країни-агресорки для участі в "Іграх дружби".

"Ми також зверталися зі свого боку спільно з Національним олімпійським комітетом. Ми зверталися до країн, які є нашими партнерами – ніхто не буде делегувати туди своїх спортсменів.

Ніхто зі спортсменів високого рівня не дозволить собі туди поїхати. Тому що така участь буде крапкою в їхній кар'єрі та в їхньому шляху в міжнародному спорті", – зазначив Бідний.

Що відомо про "Всесвітні ігри дружби"