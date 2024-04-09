Международный олимпийский комитет ограничил участие россиян в Олимпийских играх 2024 нейтральным статусом. В отместку ведомству Томасу Баху Россия заявила об организации альтернативных соревнований – "Игр дружбы".

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Спортсмены высокого уровня проигнорируют "Игры дружбы"

Однако это еще не предел цинизма россиян. Исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный рассказал, что украинские спортивные федерации получили приглашение от страны-агрессора для участия в "Играх дружбы".

"Мы также обращались со своей стороны совместно с Национальным олимпийским комитетом. Мы обращались к странам, которые являются нашими партнерами – никто не будет делегировать туда своих спортсменов.

Никто из спортсменов высокого уровня не позволит себе туда поехать. Потому что такое участие будет точкой в их карьере и в их пути в международном спорте", – отметил Бедный.

Что известно о "Всемирных играх дружбы"